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طرود غذائية لـ 1500 أسرة فقيرة في غزة

الأحد 03 مايو 2020 03:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
طرود غذائية لـ 1500 أسرة فقيرة في غزة


غزة / سما /

وزعت الإدارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، طرود غذائية على 1500 أسرة متعففة وفقيرة في قطاع غزة، وذلك بتمويل كريم من مؤسسة "تيكا" التركية.

وأوضح مدير عام الادارة العامة للزكاة أسامة إسليم، في بيان صحفي، أن إدارته شرعت بتوزيع تلك الطرود على الفقراء والمحتاجين عبر لجان الزكاة المنتشرة في جميع محافظات القطاع، وذلك من أجل خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني المرابط في ظل انتشار فيروس "كورونا".

وثمن اسليم، دور الجمهورية التركية رئاسة وحكومة وشعباً في خدمة الشعب الفلسطيني وتقديم كافة أشكال الدعم له في كافة المجالات السياسية والاجتماعية والاغاثية والاقتصادية.

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