مشاريع بنية تحتية جديدة بالنصيرات بقيمة 2.5 مليون دولار

غزة / سما /

بحث رئيس لجنة تسيير أعمال بلدية النصيرات موسى جبر، في مكتبه مع مدير دائرة البنية التحتية بوكالة الغوث رفيق عابد، تعزيز التعاون المشترك وخدمة سكان النصيرات.

وذكر عابد أنه تم الحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ مشاريع بنية تحتية في النصيرات بتكلفة حوالي 2.5 مليون دولار، تخدم قطاعات كبيرة في المخيم.

وأشار إلى أنه سيتم العمل قريبا على فتح البوابة الغربية لمنطقة التوزيع التابعة لوكالة الغوث، بهدف تخفيف الازدحام المروري عن شارع خالد بن الوليد.

بدوره، قال جبر إنه سيتم فتح شارع جديد ملاصق لعيادة وكالة الغوث من الجهة الغربية، يربط بين شارع أبو بكر الصديق والمنطقة الجنوبية.

وتوجّه جبر بالشكر لوكالة الغوث على تعاونها ودعمها المتواصل لبلدية النصيرات، معبرا عن تقديره لهذه الزيارة التي تصب في خدمة سكان النصيرات.