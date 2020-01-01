غزة: القبض على لص جوالات

غزة / سما /

ألقت المباحث العامة، في دائرة التحري المركزي بمحافظة غزة، اليوم الأحد، القبض على أحد اللصوص بعد ورود معلومات مفادها قيام أحد اللصوص بمحاولة بيع 5 أجهزة جوال في محل لبيع الأجهزة الخلوية.

وقال مُسّير دائرة التحري المركزي في المباحث العامة فادي كسبة، في بيان صحفي، إن أفراد الدائرة تمكنوا من ضبط المدعو"ح.ف" أثناء محاولته بيع الأجهزة الخمسة داخل المحل".

وأوضح أنه تم ضبط 5 أجهزة جوال بحوزة المدعو"ح.ف" قام بسرقتها من داخل إحدى الشقق السكنية في منطقة الرمال.

وأشار إلى أن المذكور من أصحاب السوابق الجنائية في عمليات السرقة، مؤكداً أنه تم تحويله إلى قسم مباحث الرمال لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه