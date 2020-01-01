"صحة غزة" إدارة التمريض اتخذت عدة إجراءات احترازية لمواجهة "كورونا"

غزة / سما /

قال مدير عام التمريض بوزارة الصحة في قطاع غزة خليل شقفة، اليوم الأحد، إن إنجاز إجراءات أدلة للتمريض للتعامل مع المرضى لمكافحة العدوى يتم فيها التركيز على سياسات وإجراءات وبروتوكولات للتعامل مع وباء "كورونا"، والتي تم التوافق بها مع دائرة الأوبئة، وتم تصنيفها وتدريب التمريض عليها، مشيراً إلى وجود تقييم دوري لتطبيق السياسات.

وأوضح شقفة، في بيان صحفي، أن الوزارة اتخذت العديد من إجراءات الوقاية والسلامة والسياسات التمريضية لمواجهة "كورونا"، وذلك من خلال التدريب المستمر للكادر الصحي من التمريض بإعداد الفرق المناوبة وتوزيعهم حسب حاجة مراكز الحجر الصحي الموزعة على المستشفيات والمراكز الصحية والفنادق والمستشفيات وغيرها من مراكز الحجر الصحي.