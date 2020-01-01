داخلية غزة: التزام المواطنين بإجراءات الوقاية سيكون الفيصل بتحديد الإجراءات القادمة

غزة / سما /

قال وكيل وزارة الداخلية في قطاع غزة توفيق أبو نعيم، اليوم الأحد، إن تم السماح بفتح المطاعم في حدود الإجراءات والشروط التي وضعتها الجهات الحكومية المختصة، والتي تضمن التباعد وعدم الاكتظاظ، واتخاذ تدابير الوقاية والسلامة.

وأكد أبو نعيم، خلال لقائه بالوجهاء والمخاتير ورجال الإصلاح، أننا نريد أن نصل لثقافة ارتداء الكمامة والتباعد لدى جميع المواطنين في جميع المرافق العامة والخاصة، لكننا لم نصل حتى اللحظة إلى هذه الحالة.

وأضاف: نستشعر الخطر الكبير من فيروس "كورونا" في حال وقوع إصابة واحدة داخل القطاع؛ لأنها تعنى سرعة انتشار العدوى في ظل حالة الكثافة السكانية في غزة، لذلك علينا رفع مستوى الاحتياط والوقاية.

وشدد على أن عدم وجود إصابات بوباء "كوفيد-19" داخل القطاع لا يعني أن نتراخى أو نتساهل في الإجراءات الوقائية.

وأشار إلى أن مدى التزام المواطنين بإجراءات الوقاية وارتداء الكمامات هو الفيصل في تحديد طبيعة الإجراءات القادمة، بما يُمكّننا من اتخاذ خطوات على صعيد تخفيف الإجراءات القائمة.