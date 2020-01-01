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برهوم يدعو لتحرك عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق الصحفيين

الأحد 03 مايو 2020 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
برهوم يدعو لتحرك عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق الصحفيين


غزة / سما /

طالب الناطق باسم حركة "حماس" فوزي برهوم، صباح اليوم الأحد، الاتحاد الدولي للصحفيين والمؤسسات الدولية والحقوقية، بضرورة القيام بدورهم والتحرك، العاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على شعبنا وعلى الصحفيين الفلسطينيين وعلى المؤسسات الإعلامية.

وأكد برهوم، في تصريح صحفي، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة ، على ضرورة ملاحقة ومحاسبة قيادات الاحتلال الإسرائيلي في المحافل والمحاكم الدولية على ما ارتكب بحق الصحفيين من أعمال قتل، واعتقال واختطاف وتعذيب وانتهاكات.

وشدد على أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه وانتهاكاته بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بهدف طمس الحقيقة والتفرد بالرواية الكاذبة، وتسويقها إلى العالم.

وأوضح أن الاحتلال يسعى من وراء إرهاب الصحفيين إلى ثنيهم عن مواصلة دورهم في فضح هذه الجرائم التي يرتكبها بحق شعبنا وأرضه ومقدساته، وتغييب الرواية الفلسطينية.

وعبر عن تحيته لكل الصحفيين والإعلاميين الذين يقومون بدورهم ويخاطرون بحياتهم لنقل حقيقة ما يجري في فلسطين، وللشعب الفلسطيني من بطش وقهر وظلم وتنكيل من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

#حماس #فوزي برهوم #الصحفيين

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