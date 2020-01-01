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غزة: تحرير 70 محضر ضبط وإتلاف

الأحد 03 مايو 2020 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: تحرير 70 محضر ضبط وإتلاف


غزة / سما /

 أعلنت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، اليوم الأحد، تحرير 28 محضر ضبط، و42 محضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام الآدمي في جميع محافظات القطاع.

وأوضحت الوزارة، إن ذلك جاء خلال جولات ميدانية لمتفشي الوزارة، للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والتأكد من مطابقة المواصفات والشروط الفنية اللازمة لكل سلعة ومتابعة عمليات الرقابة والتفتيش على المواد الاستهلاكية إلى جانب مراقبة الأسعار ومحاربة الغش وحالات الاحتكار والاستغلال.

وأشارت إلى أن فرقها نفذت 25 جولة خلال اليومين الماضيين، تم خلالها زيارة 292 من المحلات التجارية والأسواق ومخازن التجار.

#الاقتصاد الوطني #تجار #غزة

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