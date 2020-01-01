جنين: ضبط مركبات وإغلاق محلات واعتقال شخصين

جنين / سما /

ضبطت الشرطة اليوم الأحد، 34 مركبة منها 4 غير قانونية، وأغلقت 10 محلات تجارية وألقت القبض على شخصين لعدم التزامهم بحالة الطوارئ.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات من شرطة المحافظة نظمت جولات تفقد في المدينة وريف المحافظة على المحال التجارية والمصانع والمؤسسات العاملة في المدينة والمحافظة للتأكد من ضمان تنفيذها التعليمات الهادفة إلى الحد من انتشار فايروس كورونا وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة.

وتخلل ذلك ضبط 34 مركبة وإغلاق 10 محلات تجارية وإلقاء القبض على شخصين لعدم التزامهم بحالة الطوارئ.