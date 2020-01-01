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لاوتارو مارتينيز قرر الانتقال إلى برشلونة

الأحد 03 مايو 2020 02:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
لاوتارو مارتينيز قرر الانتقال إلى برشلونة


وكالات / سما /

يبدو أن برشلونة اقترب من حسم صفقته الأهم وهدفه الأول في الميركاتو المقبل، وهو الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز مهاجم نادي إنتر ميلان.

ويرغب برشلونة في ضم مهاجم جديد لقيادة هجوم الفريق في المستقبل لخلافة لويس سواريز، ويعتبر لاوتارو مارتينيز الهدف الأول للنادي الكتالوني.

ويملك لاوتارو شرطاً جزائياً في عقده مع إنتر يبلغ قيمته 111 مليون يورو. ويفكر برشلونة في إدراج بعض لاعبيه في صفقة تبادلية لتخفيض المبلغ المطلوب.

وأكد نيكولا أموروزو مهاجو يوفنتوس السابق في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أن لاوتارو قرر بالفعل الذهاب إلى برشلونة، وتحدث عن الصعوبة التي واجهها المهاجم الأرجنتيني في اتخاذ خطوة الرحيل عن إنتر.

وقال أموروزو: “من المؤكد أن الرحيل عن النيرازوري سيكون خياراً مؤلماً له، حيث قضى وقتاً رائعاً وقام بأشياء عظيمة هناك، أنا مقتنع بأن إنتر سيعوضه بشكل مناسب بلاعب قوي”.

وسجل لاوتارو، البالغ من العمر 22 عاماً، 16 هدفاً في 31 مباراة مع إنتر هذا الموسم.

وأشاد مهاجم يوفنتوس السابق بأنطونيو كونتي قائلاً: “تسبب كونتي في رفع مستوى إنتر وتغيير العقلية بشكل سريع، لقد كان دائماً شديد التنافسية. وهو يعرف كيف ينقل رغبته إلى كل من حوله”.

#برشلونة #لاوتارو مارتينيز #إنتر ميلان

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