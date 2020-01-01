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"الأمل" توزع مئات الطرود الغذائية والصحية لأسر الأيتام

الأحد 03 مايو 2020 02:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأمل" توزع مئات الطرود الغذائية والصحية لأسر الأيتام


غزة / سما /

وزعت جمعية معهد الأمل للأيتام بغزة، مئات الطرود الغذائية والصحية لأسر الأيتام المحتاجة على مستوى قطاع غزة، بتمويل من مؤسسة أطفال الزيتون – أستراليا.

وأوضح مدير المعهد الأستاذ إياد المصري أن مشروع الطرود الغذائية يأتي ضمن سلسلة من المشاريع الاغاثية التي يعمل على تنفيذها المعهد، والتي تهدف إلى توفير احتياجات أسر الأيتام الفقيرة ودعمهم وتمكينهم من العيش حياة كريمة في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها سكان القطاع.

وأوضح أن المعهد وزع أكثر من 770 طرد غذائي وصحي على أسر الأيتام منذ بداية شهر رمضان المبارك، ، مشيراً أنه تم استهداف الأسر الأكثر حاجة، و أن عملية التوزيع تمت بناءً على دراسات الحالات الاجتماعية، ووفق معايير محددة.

وبين المصري أن المعهد يسعى لتقديم المساعدات لأكثر من 11 ألف يتيم مسجلين على قواعد البيانات لديه وموزعة على أكثر من 3 آلاف أسرة.

وقدم المصري جزيل الشكر والتقدير لمؤسسة أطفال الزيتون - أستراليا ، الذين يساهمون في تخفيف وطأة الحصار عن أيتام قطاع غزة من خلال تقديم المساعدات لهم ، داعيا أهل الخير والجهات الداعمة والممولة إلى المساهمة في تقديم الدعم للأيتام ورسم البسمة على شفاههم.

 
#الأيتام #الطرود الغذائية #معهد الأمل #معهد الأمل للأيتام

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