شاهد.. بسبب "النهاية".. فنان مصري لـ أفيخاي أدرعي: نهايتكم قربت

وكالات / سما /

نشر الفنان المصري عمرو عبد الجليل تدوينة على "تويتر" صب فيها "جام غضبه" على المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الذي انتقد مسلسل النهاية وتوقع بقاء إسرائيل.

وقال الفنان المصري عمرو عبد الجليل: "أهم حاجة يا فيخو في النهاية إنك تبقي فاهم وواعي وانت كده فعلا فاهم وواعي أن نهايتكم قربت".

واختتم تغريدته بالقول "أبو تقل دم أمك ع الصبح".





وكان أفيخاي قد نشر تدوينة بشأن مسلسل النهاية قائلا فيها: "ما موقفي من مسلسل ⁧‫النهاية⁩ الرمضاني؟ فهذا المسلسل لا يستحق التعليق. هذا ما بقي لمن يتحدث عن نهاية ⁧‫إسرائيل⁩ منذ تأسيسها. يتحدثون ويعملون مسلسلات خيالية بينما نحن نصنع المعجزات يومًا بعد يوم. شاء من شاء وأبى من أبى ستبقى إسرائيل لابد الآبدين". ‏

وتابع: "أما الذي يغضب من مسلسل أم_هارون على سبيل المثال ويخاف من كلمة تطبيع فهو فاقد البوصلة ضعيف الإرادة. بؤساء انتم والله".

هذا، ولم يتوقف الجدل إلى حد كتابة هذه الأسطر، حيث رد أفيخاي أدرعي على الفنان عمرو عبد الجليل قائلا: "بؤساء انتم والله"، في إشارة منه لمصر والعرب جميعا الذين يتنبئون بزوال إسرائيل قريبا.