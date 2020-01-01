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شاهد.. خطأ إخراجي ينال السخرية في مسلسل "البرنس"

الأحد 03 مايو 2020 02:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد.. خطأ إخراجي ينال السخرية في مسلسل "البرنس"


وكالات / سما /

لفت أنظار الجمهور في مسلسل "البرنس" خطأ إخراجي تداوله مستخدمو مواقع التواصل لمشهد يظهر فيه محمد رمضان (أحد أبطال المسلسل) يضع جهازاً لتخطيط القلب على يده.

وظهر رمضان على السرير، حيث كان الأطباء يضعون له جهاز تخطيط القلب على ذراعه، وهو ما لاحظه رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ما أثار السخرية على "تويتر" حيث قالت أغلب التعليقات: "أول مرة نشوف تخطيط قلب في اليد".

وهذه ليست المرة الأولى، إذ سبق أن وجهت انتقادات بسبب أخطاء إخراجية أيضاً، عندما جسد رمضان شخصية ميكانيكي، وتسلم سيارة "هيونداي أكسنت" من أحد الزبائن لإصلاحها، وعندما عاد صاحبها ليستلمها أصبحت "هيونداي إلنترا".

والبرنس هو عمل درامي تدور أحداثه حول عائلة البرنس، حيث رضوان البرنس الذي يتشارك في العديد من العلاقات الأسرية الاجتماعية بينه وبين عائلته، وذلك بعد وفاة والديه، ويجد نفسه متولي مسؤولية الجميع.

يذكر أن العمل من ﺇﺧﺮاﺝ: محمد سامي، وﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد سامي، وتمثيل محمد رمضان، وأحمد زاهر، ونور اللبنانية، وروجينا، وإدوارد، ونجلاء بدر. 



البرنس

#البرنس #محمد رمضان #مسلسل البرنس

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