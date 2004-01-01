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محكمة اميركية تسقط قضية بـ900 مليون دولار ضد السلطة ومنظمة التحرير

الأحد 03 مايو 2020 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة اميركية تسقط قضية بـ900 مليون دولار ضد السلطة ومنظمة التحرير


رام الله / سما /

اسقطت محكمة الاستئناف الاميركية في واشنطن، قضية بـ900 مليون دولار، ضد منظمة التحرير والسلطة الوطنية.

وأوضحت وزارة المالية في بيان صحفي اليوم الاحد، أن المحكمة المذكورة ردت الاستئناف المقدم من مجموعات يمينية في قضية "شاتسكي" المرفوعة ضد المنظمة والسلطة منذ عام 2004.

واعتبرت أن هذا انجاز جديد يسجل لفلسطين على المستوى الدولي، وتم بجهود طاقم المحامين المعتمد في واشنطن من قبل وزارة المالية.

قضية "شاتسكي" أحدى القضايا المرفوعة ضد دولة فلسطين في المحاكم الاميركية، وتتهم بموجبها السلطة والمنظمة بالمسؤولية عن عمليات قتل وجرح فيها مواطنون يحملون الجنسيتين الاميركية والاسرائيلية.

#محكمة #امريكا #السلطة الفلسطينية

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