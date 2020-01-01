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نادي الأسير: الاحتلال يعتقل (12) مواطناً من القدس وبلدة عزون

الأحد 03 مايو 2020 01:11 م / بتوقيت القدس +2GMT


قلقيلية / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، (12) مواطناً من القدس وبلدة عزون  قضاء قلقيلية.

وقال نادي الأسير في بيان له، إن قوات الاحتلال اعتقلت تسعة مواطنين من بلدة العيساوية ومن البلدة القديمة في القدس وهم: وليد داود عليان، وآدم كايد محمود، وقصي عبد عليان، ومعتصم حمزة عبيد، وتامر محمود، وسامر أحمد عبيد، ومحمد المصري وجميعهم من العيساوية، بالإضافة إلى مصعب أبو غزالة، وأحمد الجولاني من البلدة القديمة.

ومن بلدة عزون قضاء قلقيلية اعتقل الاحتلال ثلاثة مواطنين وهم: الأسير السابق محمد علي رضوان (27 عاماً)، وأكرم تيسير منصور (18 عاماً)، ومنصور عاصم سليم (21 عاماً).

#نادي الأسير #بلدة عزون

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