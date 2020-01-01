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الاحتلال يطرد رعاة اغنام ويوزع اخطارات بقراوة غرب سلفيت

الأحد 03 مايو 2020 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT


سلفيت / سما /

 قامت سلطات الاحتلال صباح اليوم بطرد رعاة الاغنام من مناطق رعي تتبع لبلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وقالت بلدية قراوة بني  حسان في بيان لها ان سلطات الاحتلال "الاسرائيلي" قامت  بتوزيع اخطارات جديدة لبقية المنازل في المنطقة الشرقة والشمالية من البلدة ومنعت المزارعين ورعاة الاغنام من البقاء في منطقة النويطف.

بدوره اوضح الباحث في شؤون الاستيطان خالد معالي ان سلطات الاحتلال تعتبر منطقة النويطف محمية طبيعية تمهيدا للتمدد الاستيطاني فيها.

 واشار معالي الى ان المنطقة المستهدفة بالاخطارات تقع بمحاذاة مستوطنة "بركان" ومنطقتها الصناعية.

وتابع معالي: يوجد 25 مستوطنة في محافظة سلفيت بعضها يتداخل مع محافظات رام الله ونابلس وقلقيلية، تواصل استنزاف ما تبقى من الاراضي الفلسطينية الزراعية والرعوية والحرجية على مدار الساعة رغم جائحة "كورونا".

#الاحتلال #رعاة اغنام

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