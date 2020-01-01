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أعراض رئيسية تحذر من نقص فيتامين (د) في الجسم!

الأحد 03 مايو 2020 01:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
أعراض رئيسية تحذر من نقص فيتامين (د) في الجسم!


وكالات / سما /

قد يكون من الصعب اكتشاف أعراض نقص فيتامين (د) لأنه لا يجعلك بالضرورة تشعر بالتوعك. ولكن علامات محددة قد يلاحظها الإنسان، خاصة خلال فترة الحجر الصحي، يمكن أن تدل على هذا النقص.

وقالت إدارة الصحة الوطنية البريطانية NHS، إن فيتامين (د) مهم للغاية للصحة العامة للجسم، لأنه يساعد على الحفاظ على صحة العضلات والعظام والأسنان.

ويمكن أن يؤدي نقص فيتامين (د) إلى مضاعفات خطيرة، بما في ذلك تلين العظام أو الكساح أو بعض التشوهات. وقد يؤدي أيضا إلى ضعف العضلات، وآلام المفاصل، وحتى ضعف التئام الجروح.

ويرى المدير الطبي في مركز Thriva بالعاصمة لندن، الدكتورفيشال شاه، أنه نظرا لأن الأشخاص لا يقضون الكثير من الوقت في الهواء الطلق أثناء الإغلاق العام بسبب فيروس كورونا الجديد، فمن المرجح أن يصاب الجميع بنقص فيتامين (د).

وكشف شاه أن الأعراض الأكثر شيوعا لنقص فيتامين (د) تشمل: الإصابة بالمرض في كثير من الأحيان، والشعور بالتعب وآلام العظام والمفاصل، وضعف العظام وضعف التئام الجروح وضعف العضلات والاكتئاب".

ويمكن أن يزيد نقص فيتامين (د) من فرص إصابتك بأمراض القلب والأوعية الدموية، والربو عند الأطفال، أو حتى بعض أنواع السرطان. لذا يُنصح بتناول مكملات فيتامين (د) خلال فترة الحجر الصحي، وفقا لتعليمات الأطباء.

ويعد كبار السن والأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن، أو نادرا ما يخرجون في الهواء الطلق، الأكثر عرضة لخطر نقص فيتامين (د).

تجدر الإشارة إلى أن أفضل مصادر فيتامين (د) الطبيعية تشمل، الأسماك الدهنية وصفار البيض.

#فيتامين د #الجسم

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