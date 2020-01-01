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سامسونج تصدر تحديث شهر مايو لهواتف Galaxy Note 10

الأحد 03 مايو 2020 12:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
سامسونج تصدر تحديث شهر مايو لهواتف Galaxy Note 10


وكالات / سما /

قامت شركة سامسونج بإصدار تحديث شهر مايو المتعلق بتصحيح عوامل الأمان  لهواتف  Galaxy Note 10.

وأصدرت سامسونج تحديث N97xFXXS4CTD1 وهو عبارة عن نسخة سوفت وير تعالج كل الثغرات الأمنية والأخطاء المتعلقة بالخصوصية، لتوفير أكبر نسبة من الأمان للهواتف، حتى لا تكون عرضة للاختراقات الأمنية التي يحدثها الهاكرز بين الحين والآخر.

ووفقا لموقع Pocketnow فإن شركة سامسونج قامت بإصدار التحديث في عدد من الدول الأوروبية، بما في ذلك فرنسا وبولندا وسويسرا وألمانيا، حيث ستقوم بتعميم إصداره لكل المستخدمين في جميع أنحاء العالم. 

وكانت شركة سامسونج قد أعلنت تعاونها مع متجر uBreakiFix، لتقديم إصلاحات مجانية للهواتف الذكية للعاملين في مجال الصحة.

وقالت الشركة أن مبادرة Free Repair for the Frontline ستقدم خدمات مجانية لإصلاح الهواتف الذكية للعاملين في مجال الرعاية الصحية حتى 30 يونيو، ولذلك مساهمة منها لهم بسبب جهودهم في مكافحة فيروس كورونا.

#سامسونج #تحديث

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