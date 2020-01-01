عشراوي: احترام حرية الصحافة من احترام حقوق وحريات المواطن

رام الله / سما /

هنأت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د.حنان عشراوي، الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في الوطن وخارجه، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف اليوم الاحد.



وأشادت في بيان لها، باسم اللجنة التنفيذية، بجهود الصحفيين في تغطية الأحداث وتقصي الحقائق واستقصائها وايصالها بمصداقية وشجاعة ومهنية وخصوصا في هذا الوقت العصيب الذي يقف به شعبنا وقيادته صامدين امام محاولات القوى الشعبوية المتطرفة تصفية قضيتنا العادلة، ويواجهون في ذات الوقت خطر وباء يتفشى ويهدد البشرية جمعاء.



ودعت عشراوي إلى تعزيز دور السلطة الرابعة، وحماية منظومة الإعلام وتطوير القوانين المتعلقة بحرية الرأي والتعبير للوصول إلى نظام عصري وديمقراطي تعددي.

وأكدت على ضرورة تدعيم المصارحة والشفافية وصون الحريات على مختلف الأصعدة. وقالت: "إن الانفتاح الاعلامي الذي تنتهجه الحكومة الفلسطينية من خلال نشر المعلومات بشفافية ودون قيود، وممارسة حرية الرأي والتفكير، والتواصل المباشر مع وسائل الاعلام المختلفة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي، اثبت فاعليته على ارض الواقع وعزز من ثقة الشارع بالقيادة".



وشددت عشراوي على أن مهمة الإعلام الفلسطيني ترتكز على صياغة خطاب إعلامي حر وجريء، يستند في جوهره إلى قواعد القانون الدولي وقواعد حرية النشر والفكر، إضافة الى دوره القائم على الرقابة والمساءلة والاصلاح الداخلي والبحث والاستقصاء والتحليل، ومهمته في فضح انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي وكشف سياساته العنصرية على جميع الأصعدة بما في ذلك اعتداءاته المتصاعدة ضد الصحفيين الفلسطينيين والأجانب، والمؤسسات الإعلامية.



ودعت عشراوي الهيئات الدولية، والاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، بالعمل على توفير الحماية العاجلة للصحفيين الفلسطينيين وللمؤسسات الإعلامية المحلية والدولية، ومحاسبة دولة الاحتلال ومساءلتها على اعتداءاتها الممنهجة على الاعلام والاعلاميين وخصوصا في القدس المحتله.