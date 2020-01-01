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نادي الانصار المقدسي يقيم أمسية رمضانية في وادي قدوم

الأحد 03 مايو 2020 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
نادي الانصار المقدسي يقيم أمسية رمضانية في وادي قدوم


القدس المحتلة / سما /

احيا مساء أول امس اهالي وسكان حي وادي قدوم احد احياء بلدة سلوان ومن على شرفات واسطح منازلهم ، وبمبادرة من نادي الانصار المقدسي وبدعم من جمعية البستان سلوان ، امسية رمضانية دينية للشيخ الدكتور عطالله ناصر ومشرف الدي جي موسى بزبز، حيث نقلت الامسية ببث حي ومباشر عبر( اسك سلوان) ومشرفها الشاب فتحي خالد والطاقم المساعد.

اقيمت الامسية الرمضانية بضيافة من ابناء المرحوم محمود فتيحة ، وسط التهليلات والتكبيرات والتفاعل الكبير من الاهالي والسكان الذين اثنوا على هذه المبادرة الطيبة والمباركة وهذه الامسية التي تخللتها الاناشيد الدينية والمدائح النبوية والتهاليل الرمضانية الرائعة .

استهلت الامسية بالقران الكريم للدكتور الشيخ عطالله ناصر ،قبل ان يلقي رئيس نادي الانصار المقدسي ياسين الرازم كلمة هنأ من خلالها الشعب الفلسطيني عامة واهالي القدس وسلوان ووادي قدوم على وجه الخصوص بالشهر الفضيل، وزف للأهالي والسكان خبر شفاء عدد من أبناء واد قدوم من فايروس الكورونا و قرار النادي بتوزيع الفي هدية على اطفال الحي والاحياء المجاورة اول ايام العيد .

وبهذه المناسبة قدمت ادارة نادي الانصار شكرها الجزيل لعائلة فتيحة ممثلة بالأخوة محمد والدكتور احمد وماهر ، على استضافتهم للأمسية في بيتهم ولجمعية البستان ممثلة برئيسها قتيبة عودة على رعايتها للحفل ،ولكل من ساهم وعمل على احياء هذه الامسية الدينية وعمل على انجاحها ، ولأهالي وسكان وادي قدوم الذين التزموا بيوتهم بصورة مشرفة وتنم عن المسؤولية والحرص الكبير على سلامة الجميع .

يذكر أن نادي الأنصار في زمن الكورونا ركز نشاطاته على الناحية الاجتماعية والصحية لمساندة أهالي الحي وجمايتهم من الفيروس.

#نادي الانصار المقدسي

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