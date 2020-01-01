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مصر : مقتل 18مسلحا في بئر العبد بشمال سيناء

الأحد 03 مايو 2020 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر : مقتل 18مسلحا في بئر العبد بشمال سيناء


العريش / وكالات /

 أعلنت وزارة الداخلية المصرية، في ساعة مبكرة الأحد، مقتل 18 إرهابيا، في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن، عند استهداف وكر لهم في محيط مدينة بئر العبد، بشمال شبه جزيرة سيناء.

وقالت وزارة الداخلية في بيان فجر اليوم الأحد: "توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني بشأن اتخاذ عدد من العناصر الإرهابية منزلا بمحيط مدينة بئر العبد بشمال سيناء وكرا ومرتكزا للانطلاق لتنفيذ عملياتهم العدائية، حيث تم استهداف منطقة اختبائهم، قد تم تبادل لإطلاق النار مع تلك العناصر مما أسفر عن 18 عنصرا إرهابيا".

وكشف البيان أنه تم العثور على 13 سلاح آلي وثلاث عبوات معدة للتفجير، وحزامين ناسفين.

وأعلن الجيش المصري، مساء الخميس الماضي، مقتل وإصابة 10 عسكريين بانفجار عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وقال المتحدث باسم الجيش المصري العقيد تامر رفاعي، في بيان مقتضب، "انفجرت اليوم عبوة ناسفة بأحد المركبات المدرعة جنوب مدينة بئر العبد".

وبدأت القوات المسلحة المصرية منذ شباط/ فبراير الماضي عملية عسكرية واسعة بالتعاون مع قوات الشرطة، استهدفت بها تطهير شبه جزيرة سيناء من العناصر الإرهابية، وكذلك تأمين الحدود الغربية.

#مصر #سيناء #بئر العبد #ارهاب

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