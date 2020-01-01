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ريال مدريد يحدد قيمة العرض المالي المقدم لضم بوجبا

الأحد 03 مايو 2020 12:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
ريال مدريد يحدد قيمة العرض المالي المقدم لضم بوجبا


وكالات / سما /

كشفت تقارير بريطانية إنجليزية، عن القيمة التي قرر نادي ريال مدريد تقديمها لضم النجم الفرنسي بول بوجبا، لاعب خط وسط مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت صحيفة “الميرور” البريطانية الشهيرة، إلى أن نادي ريال مدريد سيقدم عرضًا بقيمة 70 مليون يورو لضم اللاعب الفرنسي الذي يرغب في الظفر بخدماته منذ مواسم عدة.

ويتبقى في عقد بوجبا 12 شهرًا فقط، حيث ينتهي بنهاية موسم 2020-2021، وهو مطلوب في أكثر من فريق أبرزهم ريال مدريد ويوفنتوس وبعض الأنباء الضعيفة من نادي برشلونة.

وحسب التقارير الإنجليزية فإن المدرب زين الدين زيدان يضع بوجبا كأحد أولوياته الذي يريد ضمهم في الصيف المقبل لتقوية خط وسط الفريق.

ويعاني ريال مدريد من التقدم في السن لأكثر من نجم من نجومه خصوصًا لاعبي خط الوسط في الفريق، لوكا مودريتش وتوني كروس، وهما من أعمدة الفريق الرئيسية.

#ريال مدريد #بول بوجبا

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