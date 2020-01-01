ليستر سيتي يكشف موقفه من التعاقد مع كوتينيو

وكالات / سما /

أوضح نادي ليستر سيتي الإنجليزي موقفه من التعاقد مع النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، صانع ألعاب برشلونة، والذي يمضي فترة إعارة لمدة موسم واحد في صفوف بايرن ميونخ.

وارتبط كوتينيو بالانضمام إلى إحدى أندية الدوري الإنجليزي خلال الفترة المقبلة، أي بعد نهاية فترة إعارته لفريق بايرن ميونخ، حيث لا يخطط هذا الأخير لشراء راقص السامبا بشكل نهائي.

وقال براندن رودجرز مدرب ليتسر سيتي في تصريحات صحفية: “تعج الصحف بالعديد من التكهنات بخصوص الوجهة المقبلة لكوتينيو، لقد قرأت العديد منها، هو لاعب رائع، موهبة مميزة، ولكنه خارج نطاق ميزانيتنا”.

ويُدرك ليستر سيتي صعوبة إقناع اللاعب بالانضمام إليه، ولكنه يعتمد على مدربه برندان رودجرز، والذي أشرف على تدريب اللاعب البرازيلي خلال توليه قيادة ليفربول.

وأكّد كيا جورابشيان وكيل أعمال فيليب كوتينيو، في تصريحات سابقة، على اهتمام النجم البرازيلي بالعودة إلى الدوري الإنجليزي، بعد فترة رائعة قضاها بين صفوف ليفربول.