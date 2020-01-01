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صلاح يسخر من "استطلاع" لصحيفة رياضية (صورة)

الأحد 03 مايو 2020 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
صلاح يسخر من "استطلاع" لصحيفة رياضية (صورة)


وكالات / سما /

سخر النجم المصري محمد صلاح من استطلاع للرأي حول إمكانية بيعه من قبل فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورد النجم المصري ببساطة على سؤال جاء على حساب موقع "سكاي سبورتس" عبر تطبيق "إنستغرام"، عما إذا كان على ليفربول الحفاظ على صلاح أو بيعه هذا الصيف، بوضع ثلاثة رموز تعبيرية ضاحكة، وحذف النجم المصري التعليق بسرعة، ولكن بعد أن نال إعجاب آلاف المتابعين.

وينتظر محمد صلاح مع زملائه ومشجعي ليفربول، على أحر من الجمر استئناف الموسم الكروي، ليحقق "الريدز" انتصارين ويفوز بلقب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، الحلم الذي طال انتظاره 30 عاما.

وأكد الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي، أمس الجمعة، أن الفرق اتفقت على أهمية استكمال البطولة هذا الموسم، لذلك وافقت على التخلي عن ملاعبها، من أجل ضمان استمرار الدوري وإنهاء الموسم بشكل لائق.

وتعتمد خطة الخبراء على اختيار 10 ملاعب آمنة لإقامة المباريات خلف الأبواب المغلقة، بدون حضور جماهيري، لضمان السلامة والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ويبقى القرار الهام بالعودة إلى التدريبات وفتح الملاعب في يد الحكومة البريطانية، وفقا للبيان الصادر من الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيعقد الدوري اجتماعه حول هذا الموضوع يوم الجمعة المقبل.



صلاح

#محمد صلاح #ليفربول

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