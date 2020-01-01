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فيجو: كنت أفضل راؤول على زيدان ورونالدو

الأحد 03 مايو 2020 11:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيجو: كنت أفضل راؤول على زيدان ورونالدو


وكالات / سما /

استغل النجم البرتغالي الدولي السابق لويس فيجو بثاً مباشراً عبر شبكة التواصل الاجتماعي انستجرام للرد على بعض الأسئلة بشأن مسيرته الكروية.

و خلال فترته في ريال مدريد حظى فيجو بعلاقة قوية مع هداف اللوس بلانكوس راؤول جونزاليس حيث كانت تلك العلاقة أحد أسباب نجاح النادي في بدايات القرن الحالي.

و رد فيجو على سؤال بشأن راؤول وقال ” كان لاعب بعقلية فائزة، كل شيء كان في عقليته، لقد فاز بالكثير في مسيرته الكروية، لقد كان يعرف دوماً ما عليه فعله و كيف يتحرك في الملعب”.

و أضاف مفيداً ” رونالدو لديه السرعة والقوة و لكن من الصعب اختيار ما هو أفضل ما يمكن أن يقدمه راؤول، لقد كان يملك شيئاً من كل شيء و كان يصنع الفارق دوماً “.

مسيرة فيجو الكروية جعلته يلعب لأندية سبورتنج لشبونة البرتغالي ، برشلونة الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي ، و بالرغم من لعبه بجوار حفنة من النجوم و المواهب إلا أن قليل منهم كان قادراً على ابهاره مثل راؤول.

و عن ذلك قال فيجو ” لعبت مع عدد كبير من اللاعبين الكبار، كان هناك رونالدو ، زيدان ، ريفالدو ، ستويتشكوف ، جوارديولا ، هييرو و فيرون و لكني كنت أسعى دوماً لدعم راؤول لتسجيل الأهداف”.

#لويس فيجو #كريستيانو رونالدو #زين الدين زيدان

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