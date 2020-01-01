  1. الرئيسية
  2. الرياضة

دي بروين يصدم مانشستر سيتي ويعترف بإمكانية رحيله

الأحد 03 مايو 2020 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
دي بروين يصدم مانشستر سيتي ويعترف بإمكانية رحيله


وكالات / سما /

اعترف البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب وسط مانشستر سيتي، بأنه سيفكر في مستقبله مع الفريق، إذا استمرت عقوبة الاتحاد الأوروبي بحظر السيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين.

وقال دي بروين في مقابلة مع صحيفة “HLN البلجيكية”: “أنا فقط أنتظر، أخبرنا النادي أنه سيستأنف على العقوبة وهم واثقون بنسبة 100% من أنهم على حق، لذا سأنتظر ما سيحدث، أثق بفريقي”.

وأضاف: “بمجرد اتخاذ القرار النهائي سأراجع كل شيء، موسمان سيكونان طويلان للغاية، لكن إذا تم تقليصها لعام واحد قد أغير موقفي”.

وبخلاف العقوبة الموقعة على مانشستر سيتي وإذا لم تكن موجودة، وتحرك ريال مدريد أو برشلونة لضم دي بروين، رد البلجيكي الدولي قائلاً: “أنا ألعب مع أحد أفضل الأندية في العالم، وألعب في إنجلترا، حيث أفضل مسابقة تنافسية من وجهة نظري وأنا أحب ذلك. لا يزال التحدي أمامي بأن أكون الأفضل وأنا بحاجة لذلك أيضاً”.

ورفض دي بروين ربط مصيره بمصير مدربه بيب جوارديولا، حيث قال: “أعتقد أن بيب قال إنه سيقضي الفترة المتبقية في عقده مهما حدث، لكنني لن أدع قراري يعتمد على ما سيفعله بيب”.

وأختتم: “لقد عملت بالفعل مع مدربين آخرين، وعندما سيغادر بيب يجب أن أواصل العمل مع شخص آخر، لكنني لم أعط اهتماماً كبيراً لهذا الأمر، هناك أشياء أكثر أهمية في الوقت الحالي”.

#دي بروين

الأكثر قراءة اليوم

"يديعوت": هذا ما تريده السعودية من مسلسلين أم هارون والمخرج 7.....

غزة: جمعية رجال الاعمال تستنكر إطلاق النار على رجل الاعمال يحي أبو صافي

رقم صادم .. الكشف عن راتب رامز جلال في برنامجه المثير للجدل!

فرانس بريس: لماذا تثير صحة كيم جونغ أون هذا القدر من الانتباه والتكهّنات؟

"اسرائيل هيوم" تزعم : خلافات داخل حماس قد تعيق تنفيذ صفقة الأسرى مع اسرائيل

السعودية ترد على الأنباء الخاصة برفع الحظر عن إيقاف الصلاة في المساجد

شاهد.. وزيرة الصحة: تسجيل 3 إصابات جديدة بـ"كورونا".. و400 عائد من الأردن غدا

الأخبار الرئيسية

وصول الدفعة الأولى من العالقين الفلسطينيين في الأردن إلى اريحا

كاتب إسرائيلي : تزامن الضم وكورونا يضغط على السلطة الفلسطينية

جنرال إسرائيلي ينتقد سياسة الدفاع الضعيفة أمام حماس وحزب الله

860x484 (1)

إسرائيل توافق على تسهيل الإجراءات بشأن كورونا والنظر في تسهيلات أخرى اليوم

"الخارجية": تسجيل وفاة جديدة لفلسطيني في ولاية شيكاغو بفيروس كورونا