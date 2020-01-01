دي بروين يصدم مانشستر سيتي ويعترف بإمكانية رحيله

وكالات / سما /

اعترف البلجيكي كيفين دي بروين، لاعب وسط مانشستر سيتي، بأنه سيفكر في مستقبله مع الفريق، إذا استمرت عقوبة الاتحاد الأوروبي بحظر السيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين.

وقال دي بروين في مقابلة مع صحيفة “HLN البلجيكية”: “أنا فقط أنتظر، أخبرنا النادي أنه سيستأنف على العقوبة وهم واثقون بنسبة 100% من أنهم على حق، لذا سأنتظر ما سيحدث، أثق بفريقي”.

وأضاف: “بمجرد اتخاذ القرار النهائي سأراجع كل شيء، موسمان سيكونان طويلان للغاية، لكن إذا تم تقليصها لعام واحد قد أغير موقفي”.

وبخلاف العقوبة الموقعة على مانشستر سيتي وإذا لم تكن موجودة، وتحرك ريال مدريد أو برشلونة لضم دي بروين، رد البلجيكي الدولي قائلاً: “أنا ألعب مع أحد أفضل الأندية في العالم، وألعب في إنجلترا، حيث أفضل مسابقة تنافسية من وجهة نظري وأنا أحب ذلك. لا يزال التحدي أمامي بأن أكون الأفضل وأنا بحاجة لذلك أيضاً”.

ورفض دي بروين ربط مصيره بمصير مدربه بيب جوارديولا، حيث قال: “أعتقد أن بيب قال إنه سيقضي الفترة المتبقية في عقده مهما حدث، لكنني لن أدع قراري يعتمد على ما سيفعله بيب”.

وأختتم: “لقد عملت بالفعل مع مدربين آخرين، وعندما سيغادر بيب يجب أن أواصل العمل مع شخص آخر، لكنني لم أعط اهتماماً كبيراً لهذا الأمر، هناك أشياء أكثر أهمية في الوقت الحالي”.