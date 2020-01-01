رام الله / سما /

تصدرت مطالبة 130 نائباً بريطانياً بفرض عقوبات على إسرائيل في حال أقدمت على ضم مناطق من الضفة الغربية، عناوين الصحف الفلسطينية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الأحد.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- 130 نائباً بريطانياً يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل في حال ضمت مناطق من الضفة

- تسجيل 3 إصابات جديدة بـ"كورونا" في القدس المحتلة

- عريقات: ضم مناطق في الضفة يقضي على إمكانية تحقيق اتفاق سلام مستقبلاً

- إصابة شاب بالرصاص جنوب قلقيلية والاحتلال يمنع فعالية لحراثة الأراضي جنوب نابلس

- فتح تطالب بخطوات عملية لصد إسرائيل عن "الضم"

- عساف وأبو سيف يستهجنان زج اسميهما في الجدل الدائر حول مسلسل "أم هارون"

- تواصل رفع إجراءات العزل.. وسكان اسبانيا يتنفسون الصعداء

* "الأيام":

- إصابتان بـ"كورونا" في القدس وتعافي حالتين من بيتونيا وقطنة و3 وفيات و3 إصابات جديدة بين صفوف الجاليات الفلسطينية

- 130 نائباً بريطانياً يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل

- عشراوي: تصاعد الأصوات الدولية الرافضة للضم يشكل مؤشراً إيجابياً

- مصادرة أراض جنوب قلقيلية لإقامة مقبرة للمستوطنين

- الاعتداء على مسيرة رافضة للاستيطان في قرية الساوية

- إسرائيل: 4 وفيات جديدة و84 إصابة بـ"كورونا"

* "القدس":

- 3 إصابات جديدة بكورونا في القدس

- الخارجية: ارتفاع عدد الإصابات إلى 1253 و64 وفاة و487 حالة تعافٍ

- بيل غيتس: النظام الصحي الاميركي لا يكشف حقيقة ما يجري هناك

- 243.750 وفاة و3467476 إصابة و1113549 حالة تشافي حول العالم

- 130 نائباً بريطانياً يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل في حال ضمت مناطق بالضفة

- 229 حالة وفاة و16185 إصابة بكورونا في إسرائيل

- الأحمد: المركزي والتنفيذية تبحثان الأسبوع الجاري قرار الضم لأجزاء من الضفة