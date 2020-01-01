الصحة الإسرائيلية : وفيات كورونا ترتفع لـ230 والإصابات 16193

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، عن ارتفاع الإصابات والوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث سجلت 230 حالة وفاة، بينما بلغت حصيلة الإصابات بالفيروس 16193 إصابة.

ووفقا لمعطيات الوزارة، فقد وصفت حالة 6160 شخصا بالطفيفة، بحيث لوحظ تراجع بالإصابات الطفيفة بنسبة 3.01%، كما سجلت 66 إصابة متوسطة، و103 إصابة بالخطيرة، بينما 82 شخصا وصفت حالتهم بالخطيرة جدا، موصولون بجهاز التنفس الاصطناعي.

وتشير المعطيات أن آلاف من المصابين بالفيروس يخضعون للرقابة الطبية من خلال الحجر الصحي المنزلي أو الفندقي، بينما يرقد في مستشفيات البلاد 310 مريضا، علما أن 9634 شخصا أصيبوا بالفيروس وتماثلوا للشفاء.

وتأتي هذه المعطيات مع عودة الطلاب من الصفوف الأولى والثالثة بالمرحلة الابتدائية وطلاب صفوف الحادي والثواني عشر بالثانويات إلى المدارس، فيما من المتوقع أن تستأنف الحكومة جلستها، لبحث إقرار المزيد من التسهيلات على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتمت العودة المتدرجة للمدارس والإعلان عن المزيد التسهيلات على الرغم من مخاوف مسؤولين في وزارة الصحة من تجدد الوباء، في ظل ما يعتبرونه "عدم التزام المواطنين في التعليمات خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة".

ومن المتوقع المصادقة على المزيد من التسهيلات وأبرزها: إلغاء القيد الذي يحد من حركة المواطنين حتى مسافة 100 متر من أماكن سكنهم، والسماح بزيارة الحدائق والمتنزهات العامة، وفتح غرف استضافة، وعودة الطلاب الجامعيين إلى المؤسسات الأكاديمية بمجموعات لا تتجاوز الـ15 طالبا (الأولوية لمواصلة التعليم عن بعد)، وفتح المراكز التجارية خلال أسبوعين، وفي مرحلة لاحقة، فتح الأسواق المفتوحة.