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معبر الكرامة مفتوح لاستقبال العالقين

الأحد 03 مايو 2020 10:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
معبر الكرامة مفتوح لاستقبال العالقين


رام الله / سما /

 يعمل معبر الكرامة بين الضفة الغربية والأردن اليوم الأحد، لدخول العالقين.

ويأتي فتح المعبر اليوم بعد إغلاق استمرّ أسابيع، جرّاء أزمة خلّفها تفشي فايروس كورونا.

وكانت سفارة فلسطين في الأردن أعلنت في وقت سابق أنه سيبدأ عودة العالقين الذين يقدر عددهم بنحو ألفين، اعتبارًا من اليوم الأحد، وبشكل تدريجيّ.

وأشارت إلى أنّه يتوجب على كل شخص حمل صورة عن جواز السفر وصورة بطاقة الجسور، وشنطة كتف واحدة فقط، وعدم حمل أي حقائب سفر. وبيّنت أن من بين العالقين 350 طالبًا.

وبحسب الناطق باسم الحكومة، سيتم إخضاع العائدين للفحص في استراحة أريحا قبل الحجر الصحي في منازلهم، معربًا عن أمله في أن يتحلى العائدون بالصبر حتى تتمكن الطواقم الطبية من أداء مهامها بيسر وسهولة.

والشهر الماضي عاد نحو مئتين من العالقين الذين كانوا في الحجر الصحي بفنادق عمان والبحر الميت.

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