الاحتلال يعتقل 7 شبان من العيسوية في القدس المحتلة

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، سبعة شبان بينهم أسير محرر، من بلدة العيسوية في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في العيسوية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة احياء في بلدة العيسوية، وداهمت عدة منازل بعد أن فجرت ابوابها الخارجية وفتشتها وعاثت فيها خرابا.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت: الاسير المحرر وليد داود عليان، وادم كايد محمود، وقصي عبد عليان، ومعتصم حمزه عبيد، وتامر محمود، وسامر أحمد عبيد، ومحمد المصري، كما سلمت الشاب اكرم مصطفى، بلاغا لمراجعة مخابراتها.