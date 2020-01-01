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الاحتلال يعتقل 7 شبان من العيسوية في القدس المحتلة

الأحد 03 مايو 2020 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، سبعة شبان بينهم أسير محرر، من بلدة العيسوية في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية في العيسوية ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة احياء في بلدة العيسوية، وداهمت عدة منازل بعد أن فجرت ابوابها الخارجية وفتشتها وعاثت فيها خرابا.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت: الاسير المحرر وليد داود عليان، وادم كايد محمود، وقصي عبد عليان، ومعتصم حمزه عبيد، وتامر محمود، وسامر أحمد عبيد، ومحمد المصري، كما سلمت الشاب اكرم مصطفى، بلاغا لمراجعة مخابراتها.

#الاحتلال

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