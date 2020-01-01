بدء دخول العمال على "معبر" قلقيلية الشمالي

رام الله / سما /

بدأ آلاف العمال الفلسطينيين صباح اليوم الأحد، الدخول للعمل داخل الخط الخضر، بعد سماح إسرائيل بالعمل في مجالات محددة، مع اشتراط المبيت.

وقال عبدالكريم مرداوي من وزارة العمل في قلقيلية لـ "القدس": توجهنا لمعبر قلقيلية الشمالي منذ الرابعة صباحًا لإدخال 2850 عاملًا تلقينا قوائم بأسمائهم من الارتباط المدني الفلسطيني، مشيرًا إلى أنّ دخول العمال سيستمر حتى 12 ظهرًا، مع اتّخاذ كافة التدابير الوقائية.

ومن جهته، قال رئيس بلدية قلقيلية هاشم المصري إن البلدية تشرف على استراحة العودة الملاصقة للمعبر الشمالي، وقد جرى تنظيم عملية الدخول من خلال الأرقام الإلكترونية لضمان التباعد والحفاظ على السلامة العامة.