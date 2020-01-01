استئناف الدراسة اليوم في إسرائيل وسط مقاطعة فلسطينيي 48 وشرقي القدس

القدس المحتلة / سما /

يستأنف اليوم الأحد، في إسرائيل الموسم الدراسي بعد تعطل دام نحو شهرين بفعل انتشار فيروس كورونا الذي تسبب بوفاة نحو 230 إسرائيليًا وإصابة الآلاف.

وستعود الدراسة بشكل تدريجي وضمن خطة تم التوافق عليها في الحكومة الإسرائيلية، بحيث سيسمح بالدراسة ضمن خطوات وقاية مشددة داخل الصفوف من الأول إلى الثالث فقط، على أن تستأنف المراحل الأخرى في أوقات أخرى من الشهر الجاري والمقبل.

واتفقت الليلة الماضية الجهات المسؤولة عن فلسطينيي 48 ومنهم نواب الكنيست من القائمة المشتركة مع جهات ممثلة لوزارتي الصحة والتعليم في إسرائيل، على أن تبقى المدارس متعطلة في المناطق والبلدات التي يقطن بها فلسطينيو 48 بسبب تضاعف عدد الإصابات مؤخرًا في أوساطهم.

وتخشى العوائل الفلسطينية بالداخل على أبنائها في ظل المعطيات التي تشير لزيادة ملحوظة في أعداد الإصابات بأوساطهم والتي وصلت إلى أكثر من 350، حيث ستبقى الدراسة متعطلة لحين اتخاذ قرار آخر نهاية الأسبوع الجاري أو المقبل.

كما قررت لجنة أولياء أمور الطلاب في شرقي القدس أيضًا عدم إرسال الطلاب لحين اتخاذ خطوات تضمن عدم إصابتهم وتعرضهم للخطر في ظل انتشار الفيروس في تلك المناطق.

وينطبق الأمر ذاته على قرى وبلدات المناطق البدوية في النقب جنوب فلسطين المحتلة.