إسرائيليون يتظاهرون ضد "اتفاق نتنياهو وغانتس"

القدس المحتلة / سما /

تظاهر أكثر من ألف شخص مساء السبت في تل أبيب احتجاجا على اتفاق تشكيل حكومة وحدة في إسرائيل بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، عشية بدء ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية النظر في هذا الاتفاق.



وقُدّمت 8 شكاوى إلى القضاء الإسرائيلي تتعلق بشروط هذا الاتفاق، وبما إذا كان ممكنا لنتنياهو تشكيل الحكومة المقبلة، رغم توجيه تهم إليه بالفساد.

وتنظر المحكمة العليا في هذه الشكاوى الأحد والاثنين، قبل أيام من انتهاء المهلة المحددة حتى الخميس لتشكيل حكومة، بموجب الاتفاق.

وتجمّع نحو 1500 شخص وسط تل أبيب، والتزموا قواعد التباعد الاجتماعي، وفق صحفي بوكالة فرانس برس في المكان.

ورفع متظاهرون لافتات كتبوا عليها "36 وزيرا، ألا تشعرون بالخجل"؟





وبعد ثلاث انتخابات لم تسمح لأي منهما بتحقيق الغالبية مع حلفائهما، وقّع نتنياهو وخصمه الانتخابي السابق غانتس اتفاقا لتشكيل حكومة وحدة، على أمل وضع حد لأطول أزمة سياسية في تاريخ الدولة العبرية.

وينص الاتفاق على تشكيل حكومة من 32 وزيراً للأشهر الستة الأولى من عهدها لمواجهة أزمة كوفيد-19، ليتم بعد ذلك توسيعها إلى 36 وزيرا لتصبح أكبر حكومة في تاريخ البلاد.

واحترم المتظاهرون الذين وضعوا أقنعة واقية، مسافة المترين بين بعضهم بعضا، وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لمكافحة فيروس كورونا، الذي أصيب به رسميا أكثر من 16 ألف شخص في إسرائيل، توفي منهم 229.