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إسرائيل توافق على تسهيل الإجراءات بشأن كورونا والنظر في تسهيلات أخرى اليوم

الأحد 03 مايو 2020 08:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل توافق على تسهيل الإجراءات بشأن كورونا والنظر في تسهيلات أخرى اليوم


القدس المحتلة / سما /

وافقت الحكومة الإسرائيلية، هذه الليلة، على تسهيلات جديدة بهدف الخروج التدريجي من عملية الإغلاق بفعل فيروس كورونا.

وبحسب موقع صحيفة معاريف، فإنه تم السماح لمن هم من 67 عامًا وما فوق (أي المسنين) بالعودة إلى أعمالهم، بعد أن كان حظر عليهم ذلك مع العودة التدريجية للحياة.

ووفقًا للموقع، فإن هذه الخطوة اتخذت بهدف توسيع فتح المرافق الاقتصادية الخاصة والعامة.

كما تم السماح بتطبيق "المعيار البنفسجي" للمحال والمتاجر، والذي يهدف إلى تطبيق معايير معينة في تلك المحال مثل حظر التجمهر خلال تناول الطعام، والحفاظ على مسافة المترين بين كل موظف وآخر، وفحص الحرارة للموظفين والزبائن، وتواجد عدد محدود من الموظفين في آن واحد.

وستعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعًا آخر اليوم الأحد، بهدف المصادقة على خطة لإعادة فتح الأسواق والمجمعات التجارية الكبيرة، بعد أن كان تقرر فتح المحال في الشوارع فقط بدون الأسواق العامة، على أن يتم تحديد عدد المتسوقين وإلزامهم بقياس الحرارة وارتداء الكمامات، والفصل بين البسطات.

كما سيتم النظر في إلغاء فرض منع تحرك الإسرائيليين وابتعادهم عن منازلهم لمسافة 100 متر.

#فيروس كورونا #اسرائيل

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