"الخارجية": تسجيل وفاة جديدة لفلسطيني في ولاية شيكاغو بفيروس كورونا

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، الليلة، تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف جاليتنا في الولايات المتحدة الأمريكية للمواطن نائل عودة (30 عاما) في ولاية شيكاغو، بسبب فيروس كورونا.

وكانت "الخارجية" قد اعلنت في بيان في وقت سابق من اليوم، تسجيل وفاتين وثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بين أبناء جالياتنا في عديد الدول.

وقالت: إن الوفاتين سجلتا في المملكة العربية السعودية، بينما سجلت إصابتان جديدتان في دولة الإمارات، والثالثة في النرويج.

وبالوفاة الجديدة في ولاية شيكاغو، يرتفع عدد الإصابات بين جالياتنا في العالم إلى 1253 إصابة حتى اللحظة، و64 حالة وفاة، إضافة إلى 487 حالة تعافٍ.