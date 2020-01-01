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تونس تنتقل من الحجر العام الى الحجر الصحي الموجه

السبت 02 مايو 2020 09:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
تونس تنتقل من الحجر العام الى الحجر الصحي الموجه


تونس /سما/

 اعتمد رئيس الحكومة التونسية الياس الفخفاخ، اليوم السبت، الخطة الوطنية للحجر الصحي الموجه تبعا لتقييم الوضع الصحي في البلاد.

ودعا كل الأطراف المتدخلة إلى القيام بدورها على أحسن وجه لضمان الالتزام بتدابير السلامة الصحية والعودة للنشاط بصفة تدريجية.

وتنص الخطة على أن تعود كل الادارات والخدمات والمصانع للعمل بنسبة 50% من الموظفين والعمال لأعمالهم فيما يعود أصحاب المهن الحرة بنسبة 100%، شريطة توفر كل ظروف السلامة المهنية .

وأهاب رئيس الحكومة بكل المنظمات الوطنية والفاعلين الاقتصاديين وأصحاب المهن الحرة والمؤسسات والهياكل العمومية والخاصة إلى الانخراط التام في إنجاح هذه الخطة حتى تستعيد تونس عافيتها.

#تونس #فيروس كورونا #اصابات #الحجر الصحي

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