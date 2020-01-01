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الاردن: لا اصابات جديدة بفيروس كورونا

السبت 02 مايو 2020 09:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاردن: لا اصابات جديدة بفيروس كورونا


عمان /سما/

قالت الحكومة الأردنية إنه لم تُسجل اليوم السبت حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد داخل الأردن، لكن سُجلت حالة إصابة واحدة على الحدود لسائق شحن أردني قادم من الخارج.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا الى 460 إصابة.

فيما سجلت حالة وفاة لمصاب كورونا في مستشفى الأمير حمزة، يبلغ من العمر (73 عاما)، وكان يعاني من عدة أمراض مزمنة (ضغط وسكري وغدة درقية)، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الوفيات 9.

كما سجلت المملكة اليوم 3 حالات شفاء غادرت المستشفيات.

وتم إجراء 3207 فحوصات لهذا اليوم، وبذلك يبلغ إجمالي عدد الفحوصات المنفذة حتى اليوم 82092 فحصا.

#الاردن #فيروس كورونا #اصابات

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