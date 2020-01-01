الاحتلال يستولي على أراض جنوب شرق قلقيلية

قلقيلية / سما /

أفاد مجلس قروي عزون عتمة جنوب قلقيلية، بأن الاحتلال استولى على مساحات واسعة من أراضي القرية، لصالح إقامة مقبرة للمستوطنين.

وقال الباحث في شؤون الاستيطان عبد الكريم ايوب أنَّ سلطات الاحتلال صادقت مؤخرا على البدء بتنفيذ إقامة أضخم مقبرة استيطانية، على حساب أراضي المواطنين، تستوعب حوالي 30 الف قبر.

وأضاف أن تنفيذ المخطط سيسهم في الاستيلاء على حوالي 140 دونما زراعيا مزروعة بالزيتون واللوزيات خلف جدار الضم والتوسع العنصري، من أراضي عزون عتمة، وقريتي الزاوية ومسحة التابعة لمحافظة سلفيت، في حال تنفيذه".

وأشار إلى أن الاحتلال يستغل انشغال العالم بجائحة وباء "كورونا"، لتمرير مشاريعه الاستيطانية في السيطرة على الأرض الفلسطينية.