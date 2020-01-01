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وزير الحكم لمحلي يتفقد عدداً من قرى الأغوار

السبت 02 مايو 2020 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الحكم لمحلي يتفقد عدداً من قرى الأغوار


رام الله / سما /

 قام وزير الحكم المحلي المهندس مجدي الصالح، اليوم السبت، بجولة ميدانية شملت قرى مرج الغزال، ومرج نعجة، وعين شبلي وعاطوف والعقبة في مناطق الاغوار واطلع على ظروفها واحتياجاتها.

ففي قريتي مرج الغزال ومرج نعجة، تفقد الصالح مشروع تأهيل شبكة الكهرباء بشكل كامل، وتركيب عدادات دفع مسبق لجميع المشتركين وذلك بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) ضمن مشروع التنمية الريفية، بإدارة وزارة الحكم المحلي.

وأشار الوزير إلى أنه سيعمل على تأمين التغطية المالية للاحتياجات الاضافية المستجدة على المشروع خلال فترة تنفيذه، لضمان تحقيق أقصى درجات الاستفادة من المشروع.

وفي قرية عين شبلي، اطلع وزير الحكم المحلي على المشاريع التي نفذت ضمن مشروع التنمية الريفية، واعداً باستكمال بقية المشروع خلال الفترة المقبلة، خدمة للمواطنين وتلبية لاحتياجاتهم.

وفي قريتي عاطوف والعقبة، اطلع الوزير على أبرز الاحتياجات من المشاريع وبخاصة في ظل هذه الأزمة الصعبة التي نمر بها.

وأكد أنه لن يدخر جهداً في سبيل تقديم كافة أشكال الدعم والمساعدة والمساندة من أجل تعزيز صمود المواطنين فوق أراضيهم في كافة أماكن تواجدهم.

#الحكم المحلي #مجدي الصالح #قرى الأغوار

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