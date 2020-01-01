قناة عبرية: الموساد زود ألمانيا بمعلومات حول نشاط حزب الله في أراضيها

القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة 12 العبرية، اليوم السبت، أن جهاز الموساد الإسرائيلي زود نظيره الألماني بمعلومات تحتوي على أقطاب في حزب الله ينشطون على أراضيها.

وبحسب القناة -كما نقلت عنها قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية- فإن هذه المعلومات كشف عن رجال أعمال من "الشيعة" يعملون في مجال التجارة ويقومون بغسل الأموال لصالح الحزب، وينقلون مئات الملايين من اليوروهات لحسابات تابعة لحزب الله.

وقال مصدر إسرائيلي للقناة إن الخطوة الألمانية جاات بعد أن عرض رجال استخبارات إسرائيليون أدلة قاطعة تربط حزب الله بنشاطات "إرهابية".

وأشار إلى أن رئيس جهاز الاستخبارات الألماني برونو كاهل يُعدّ صديقًا حميمًا للموساد.

وقام الموساد بنقل معلومات إلى المسؤولين الألمان حول مستودعات ومخازن في جنوب المانيا خبأ عناصر حزب الله فيها المئات من الكيلوغرامات من مادة نترات الأمونيوم المستخدمة لإنتاج المواد المتفجرة، حيث قامت قوات الأمن الألمانية بدهم هذه المخازن.

وكانت وزارة الداخلية الألمانية أصدرت أمرًا فيديراليًا أول أمس يدرج منظمة حزب الله ضمن "المنظمات الإرهابية".

ودهم رجال أمن ألمان مكاتب لجمعيات خيرية استخدمها حزب الله كواجهة لنشاطاته العدائية، وقاموا بمصادرة معدات وأموال لهذه الجمعيات.