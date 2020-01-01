  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

الفنان كمال خليل: لم نبكِ يوماً في أغنياتنا ونغني فلسطين القضية والوطن

السبت 02 مايو 2020 08:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفنان كمال خليل: لم نبكِ يوماً في أغنياتنا ونغني فلسطين القضية والوطن


رام الله / سما /

قدم الفنان الفلسطيني مؤسس فرقة بلدنا، كمال خليل، مساء اليوم السبت، مجموعة من أغنيات الفن الملتزم، عبر برنامج "طلات ثقافية" الذي تبثه وزارة الثقافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لها، بهدف تفعيل التواصل مع الأدباء والكتّاب والفنانين الفلسطينيين.

وتحدث خليل عن انطلاقة فرقة بلدنا عام 1977 من الأردن، التي أسّسها الكاتب والفنان وضّاح زقطان ، وضمّت في بداياتها نحو 30 طفلاً و3 عازفين، ثم الانتقال بالفرقة، من فرقة للأطفال إلى فرقة تغني الفن الملتزم في العالم العربي، وفي العام 1982 كانت النقلة النوعية للفرقة في ظل ما شهدته لبنان من أحداث آنذاك، حيث تناولت الفرقة عدة أغنيات تجسد الأحداث التي حصلت، كمذبحة صبرا وشاتيلا، واستشهاد أحمد المجالي.

وقدم الفنان خليل أغنية "تنادي الخيل"، وهي إحدى أغنيات الانتفاضة الأولى (اتنفاضة الحجارة) عام 1987 التي شكلت مفصلاً هاماً في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، والصراع الفلسطيني الاسرائيلي، ومفصلاً هاماً كذلك في تاريخ فرقة بلدنا.

وقال خليل: "لم نبكِ يوماً في أغنياتنا التي عبرت عن القضية الفلسطينية والهم الوطني للشعب الفلسطيني، فالأغنية يجب أن تواجه وتجترح الحل من الواقع، وكل أغنية شكلت حالة بالكلمات والألحان، وأغنية "تنادي الخيل" هي من ألحان الفنان كمال خليل وكلمات الشاعر إبراهيم نصرالله الذي يعد من أبرز الداعمين للفرقة منذ البدايات، وزودها بالقصائد فكان ميزة أساسية لهذه الفرقة.

كما غنى الفنان خليل عدة أغنيات أهمها:"هذا الوطن للناس"، "إنت بلدنا"، "وعمي يا أبو الفانوس" من كلمات الشاعر غسان زقطان.

ووجه الفنان خليل تحية للأسرى الأبطال الذين يسطرون أسمى آيات التضحية والبطولة، فهم الأبطال الذين يقبعون خلف القضبان دون يأس أو استسلام، فنحن نستمد منهم العزيمة والإرادة والقوة والتحدي.

#الفنان كمال خليل #القضية الفلسطينية #طلات ثقافية

الأكثر قراءة اليوم

التربية والتعليم تصدر بيانا مهما بشأن خطتها لتنفيذ امتحان الثانوية العامة في موعده...

الصحة العالمية تحذر من تدهور جائحة كورونا في عدد من الدول بينها 4 عربية

مجموعة لجنود جيش الاحتلال على فيسبوك للحديث عن "جحيم غزة"

اسعار العملات مقابل الشيكل

طبيب : كورونا أنتج بالمختبر والفيروسات لا تتصرف هكذا

"اسرائيل هيوم" تزعم : خلافات داخل حماس قد تعيق تنفيذ صفقة الأسرى مع اسرائيل

شاهد : أول ظهور علني لزعيم كوريا الشمالية

الأخبار الرئيسية

كيم جون

فرانس بريس: لماذا تثير صحة كيم جونغ أون هذا القدر من الانتباه والتكهّنات؟

ام هارون

"يديعوت": هذا ما تريده السعودية من مسلسلين أم هارون والمخرج 7.....

شاهد.. وزيرة الصحة: تسجيل 3 إصابات جديدة بـ"كورونا".. و400 عائد من الأردن غدا

كوورنا

جالياتنا الفلسطينية حول العالم:تسجيل وفاتين وثلاث إصابات جديدة

غزة: نتائج ١٦٣ عينة مشتبه باصابتها بكورونا جميعها سلبية