ثمانية أسرى يدخلون أعواماً جديدة

رام الله / سما /

دخل ثمانية أسرى من محافظات مختلفة أعواماً جديدة خلف القضبان، والأسرى هم:

- وائل نعيم أحمد جاغوب (44 عامًا) من نابلس المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، ومعتقل منذ عام 2001، وأمضى 19 عامًا في سجون الاحتلال.

- الأسيران الشقيقان أكرم عثمان ورأفت عثمان حامد من بلدة سلواد بمحافظة رام الله والبيرة، دخلا عامهما السابع عشر فى سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقالهما فى الثانى من شهر أيار عام 2004، وهما من الأسرى المحكومين بالمؤبدات في سجون الاحتلال، وولد الأسير أكرم بتاريخ 6 كانون الأول 1979، أما شقيقه رأفت فولد بتاريخ 20 نيسان 1983. وحكمت سلطات الاحتلال على أكرم بالسجن ثلاثة مؤبدات، فيما حكمت على رأفت بالسجن المؤبد و(12 عاماً) وحرمتهما من مواصلة مسيرتهما التعليمية".

- ماجد يوسف صبحى جراد (38 عامًا) من مدينة طولكرم، دخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 2/ 5/ 2002، وهو محكوم بالسجن لمدة 30 عاماً.

- محمد سمارة علي محاجنة (39 عامًا) من مدينة أم الفحم، دخل عامه الثامن عشر على التوالي والأخير في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 2/ 5/ 2003، وهو محكوم بالسجن لمدة 18 عاماً.

- عيسى محمد محمود جبارين (38 عامًا) من مدينة رام الله، دخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 2/ 5/ 2002، وهو محكوم بالسجن لمدة 21 عاماً.

- رامي إبراهيم خليل حجازي (37 عامًا) من قطاع غزة، دخل عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال، وذلك منذ اعتقاله بتاريخ 2/ 5/ 2002، وهو محكوم بالسجن لمدة 20 عاماً.

- الأسير علي باسم علي حسين (38 عامًا) من قلقيلية، المحكوم بالسجن 22 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في سجون الاحتلال.