إسرائيل تلبي دعوة الاتحاد الأوروبي، ما شأن كورونا؟

القدس المحتلة / سما /

تحدث رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو هاتفيا، مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي اتصلت به، لدعوته إلى المشاركة في مؤتمر زعماء، سيتناول مواجهة جائحة كورونا.

وسيرتكز هذا المؤتمر، بحسب بيان أصدرته رئاسة الحكومة الإسرائيلية، على تطوير الحلول لمواجهة فيروس كورونا، ولا سيما تطوير وتصنيع لقاح وأدوية، ومعدات لمعالجة المرضى. وسينسق الرؤساء الجهود الدولية، وسيتعاونون فيما بينهم، ومع الجهات الدولية المختصة. وقبل نتنياهو الدعوة، وقال إنه سيسرّه التعاون ومشاركة الخبرة الإسرائيلية، حول تطوير اللقاح والعبر، التي استخلصت بشأن الخطوات التي يجب اتخاذها، من أجل مجابهة جائحة كورونا.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين قد دعت الجمعة، نتنياهو للمشاركة في مؤتمر القيادة لمواجهة جائحة كورونا. وسبق لنتنياهو أن شارك في مؤتمر فيديو (Video Conference)، استضافه المستشار النمساوي سبستيان كورتس، وضم قادة دول النمسا، والدنمارك وأستراليا ونيوزيلندا واليونان وجمهورية التشيك. وناقش الزعماء خلاله التعاون الدولي، في التعامل مع تفشي الوباء.