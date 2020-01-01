  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

التعاون الإسلامي: تقرير المدعية العامة للجنائية الدولية خطوة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني

السبت 02 مايو 2020 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
التعاون الإسلامي: تقرير المدعية العامة للجنائية الدولية خطوة لحماية حقوق الشعب الفلسطيني


جدة /سما/

 رحبت منظمة التعاون الإسلامي، بتقرير المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يؤكد الولاية القضائية للمحكمة على الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الاسرائيلي على أرض دولة فلسطين، وجددت دعمها لحق دولة فلسطين في اللجوء للقضاء الدولي من أجل ضمان المساءلة وتحقيق العدالة وفقاً للقانون الدولي.

وأكدت المنظمة أهمية هذه الخطوة باعتبارها تساهم في حماية حقوق الشعب الفلسطيني، وتعزز مصداقية منظومة العدالة الدولية وحقوق الانسان ودورها في وضع حد لانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي المتواصلة ضد ابناء الشعب الفلسطيني.

#التعاون الاسلامي #الجنائيات الدولية #الاحتلال الاسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

التربية والتعليم تصدر بيانا مهما بشأن خطتها لتنفيذ امتحان الثانوية العامة في موعده...

الصحة العالمية تحذر من تدهور جائحة كورونا في عدد من الدول بينها 4 عربية

مجموعة لجنود جيش الاحتلال على فيسبوك للحديث عن "جحيم غزة"

طبيب : كورونا أنتج بالمختبر والفيروسات لا تتصرف هكذا

اسعار العملات مقابل الشيكل

"اسرائيل هيوم" تزعم : خلافات داخل حماس قد تعيق تنفيذ صفقة الأسرى مع اسرائيل

شاهد : أول ظهور علني لزعيم كوريا الشمالية

الأخبار الرئيسية

ام هارون

"يديعوت": هذا ما تريده السعودية من مسلسلين أم هارون والمخرج 7.....

شاهد.. وزيرة الصحة: تسجيل 3 إصابات جديدة بـ"كورونا".. و400 عائد من الأردن غدا

كوورنا

جالياتنا الفلسطينية حول العالم:تسجيل وفاتين وثلاث إصابات جديدة

غزة: نتائج ١٦٣ عينة مشتبه باصابتها بكورونا جميعها سلبية

الأحمد: "القيادة" تراقب عن كثب تحركات نتنياهو.. وطالب وزارء الخارجية العرب بخطوات عملية!