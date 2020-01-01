  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تركيب غرفة تعقيم للمركبات على مدخل قلقيلية الشرقي

السبت 02 مايو 2020 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيب غرفة تعقيم للمركبات على مدخل قلقيلية الشرقي


قلقيلية / سما /

جرى اليوم السبت، تركيب غرفة تعقيم رذاذي، خاصة بالمركبات، على المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية، قدمتها هيئة الأعمال الخيرية الإمارتية بفلسطين.

وقال محافظ قلقيلية رافع رواجبة: إن تركيب غرفة التعقيم على المدخل الشرقي جاء كونه الرئيسي للمدينة، ويشهد يوميا حركة مستمرة من والى المحافظة، موضحا أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الوقائية، التي تقوم بها المحافظة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

بدوره، أشار مدير فرع هيئة الاعمال الخيرية الاماراتية في فلسطين ابراهيم راشد، الى أن الهيئة ومنذ بدء الفيروس أطلقت حملة "دفع البلاء والوباء"، وقامت من خلالها بتقديم الدعم لمحافظات عدة من بينها قلقيلية، حيث تم تركيب هذه الغرفة، وتقديم مستلزمات ومواد تعقيم لمواجهة الفيروس، إضافة الى تقديم مبلغ مالي لصالح الايتام بالمحافظة.

#جهاز تعقيم #قلقيلية #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

التربية والتعليم تصدر بيانا مهما بشأن خطتها لتنفيذ امتحان الثانوية العامة في موعده...

الصحة العالمية تحذر من تدهور جائحة كورونا في عدد من الدول بينها 4 عربية

مجموعة لجنود جيش الاحتلال على فيسبوك للحديث عن "جحيم غزة"

طبيب : كورونا أنتج بالمختبر والفيروسات لا تتصرف هكذا

اسعار العملات مقابل الشيكل

"اسرائيل هيوم" تزعم : خلافات داخل حماس قد تعيق تنفيذ صفقة الأسرى مع اسرائيل

شاهد : أول ظهور علني لزعيم كوريا الشمالية

الأخبار الرئيسية

ام هارون

"يديعوت": هذا ما تريده السعودية من مسلسلين أم هارون والمخرج 7.....

شاهد.. وزيرة الصحة: تسجيل 3 إصابات جديدة بـ"كورونا".. و400 عائد من الأردن غدا

كوورنا

جالياتنا الفلسطينية حول العالم:تسجيل وفاتين وثلاث إصابات جديدة

غزة: نتائج ١٦٣ عينة مشتبه باصابتها بكورونا جميعها سلبية

الأحمد: "القيادة" تراقب عن كثب تحركات نتنياهو.. وطالب وزارء الخارجية العرب بخطوات عملية!