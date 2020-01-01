تركيب غرفة تعقيم للمركبات على مدخل قلقيلية الشرقي

قلقيلية / سما /

جرى اليوم السبت، تركيب غرفة تعقيم رذاذي، خاصة بالمركبات، على المدخل الشرقي لمدينة قلقيلية، قدمتها هيئة الأعمال الخيرية الإمارتية بفلسطين.

وقال محافظ قلقيلية رافع رواجبة: إن تركيب غرفة التعقيم على المدخل الشرقي جاء كونه الرئيسي للمدينة، ويشهد يوميا حركة مستمرة من والى المحافظة، موضحا أن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات الوقائية، التي تقوم بها المحافظة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

بدوره، أشار مدير فرع هيئة الاعمال الخيرية الاماراتية في فلسطين ابراهيم راشد، الى أن الهيئة ومنذ بدء الفيروس أطلقت حملة "دفع البلاء والوباء"، وقامت من خلالها بتقديم الدعم لمحافظات عدة من بينها قلقيلية، حيث تم تركيب هذه الغرفة، وتقديم مستلزمات ومواد تعقيم لمواجهة الفيروس، إضافة الى تقديم مبلغ مالي لصالح الايتام بالمحافظة.