الإدارة والنقابة في "كهرباء القدس" تهنئان عمال فلسطين وموظفيها في يوم العمال العالمي

القدس المحتلة / سما /

تقدمت إدارة ونقابة العاملين وإدارة شركة كهرباء محافظة القدس بأحر التهاني من كافة الموظفين والعاملين في الشركة، بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف في الأول من أيار من كل عام.

وتوجه رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء محافظة القدس ومديرها العام المهندس هشام العمري بالنيابة عن مجلس إدارة الشركة بالتهنئة من جميع عمال فلسطين بشكل عام، ومن نقابة العاملين، وكافة العاملين والموظفين في الشركة على وجه الخصوص، بمناسبة يوم العمال.

وقال العمري: إن كافة عمال فلسطين، بمن فيهم العاملون والموظفون والطواقم الفنية والهندسية في الشركة، سطروا نموذجاً يُحتذى به في العمل في هذه الظروف الصعبة التي نمر بها مع انتشار جائحة كورونا عبر مواصلتهم الليل بالنهار لتقديم أفضل الخدمات الكهربائية للمواطن في كافة مناطق امتياز الشركة.

وأشاد العمري بالموظفين ونقابة العاملين في كهرباء القدس الذين كانوا الجنود المجهولين، وخط الدفاع الأول في مواجهة هذا الوباء الفتاك، مخاطرين بأنفسهم لتأمين التيار الكهربائي للمشتركين وتلبية كافة احتياجتهم الكهربائية، حتى يتمكنوا تأدية التزاماتهم المنزلية والحياتية.

وأكد العمري: إننا في كهرباء القدس كمجلس إدارة وإدراة التنفيذية، ونقابة عاملين وموظفين سنبقى السند لأهلنا في جميع مناطق الامتياز في هذه الأوضاع الحرجة حتى انتهاء الجائحة، وسنواصل العمل بإخلاص وبأقصى امكانتاتنا لخدمة مشتركينا كما عهدتمونا دائماً، متمنياً السلامة لشعبنا وللموظفين.

بدوره، ثمن أمين سر النقابة هاني عبد السلام دور مجلس الإدارة وإدارة الشركة وكافة العاملين فيها، "الذين لم يألوا جهداً في تقديم الدعم لأهلنا وشعبنا في هذه الظروف العصيبة"، مؤكداً أن "واجبنا الوطني والأخلاقي يحتم علينا الوقوف صفاً إلى جانبهم لمواجهة هذا الوباء الخطير، آملاً من الله العلي القدير أن يزيل عنا هذه الغمامة في القريب العاجل، والاحتفال بالعمال والموظفين العام المقبل".