جالياتنا الفلسطينية حول العالم:تسجيل وفاتين وثلاث إصابات جديدة

رام الله / سما /

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، تسجيل حالة وفاة، وثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد بين أبناء جالياتنا في عديد الدول.

وقالت الخارجية في بيان لها، اليوم السبت، إن الوفاتين سجلتا في المملكة العربية السعودية، بينما سجلت إصابتين جديدتين في دولة الإمارات، والثالثة في النرويج، ما يرفع عدد الإصابات بين جالياتنا في العالم إلى 1253 إصابة حتى اللحظة، و63 حالة وفاة، إضافة إلى 487 حالة تعافٍ.

سفارتنا لدى الأردن تتابع الترتيبات النهائية لنقل العالقين

تعمل سفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية بشكل مستمر، لإنهاء الترتيبات اللازمة لإجلاء الدفعة الأولى من العالقين في الأردن، اعتبارا من غد الأحد، بالتنسيق الكامل مع السلطات الأردنية المختصة من جهة ومع الوزارة من جهة أخرى.

وتم الانتهاء من جميع التنسيقات اللازمة مع هيئة الشؤون المدنية، وهيئة والمعابر والحدود والشرطة والأجهزة الأمنية والمحافظين، ووزارة الصحة الفلسطينية، من اجل تأمين عمليات الفحص للتأكد من عدم وجود اية إصابات بالفيروس في صفوفهم.

وستشمل الدفعة الأولى نحو 400 مواطن، سيخضعون لإجراءات وزارة الصحة في الاستراحة، ومن ثم سيتم نقل غير المصابين كلٌ الى محافظته ليخضع للحجر المنزلي لمدة 14 يوما.

وفي سياق آخر، أوضحت الوزارة أن فريق عملها المختص، يتابع إجراءات تخليص شحنة التبرعات التركية، مع هيئة الشؤون المدنية والوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، ووزارة المالية، مؤكدة جاهزية الجانب الفلسطيني لاستلام الشحنة بعد الانتهاء من إجراءات التخليص، ليتم تسليمها إلى وزارة الصحة.

الولايات المتحدة الأميركية: لا إصابات ولا وفيات

أفاد فريق عمل الوزارة، الذي يتابع أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بأنه لم يتم تسجيل أية إصابة جديدة أو حالات وفاة في صفوف جاليتنا.

وتابع الفريق أوضاع طالبة ثانوية عامة مبتعثه إلى أميركا عن طريق الأمديست، والمتواجدة حالياً في ولاية ماساشوستس، عقب إخلائها من سكن الطلاب، وتم تأمين سكن للطالبة ودفع ايجاره بالكامل من قبل مركز خدمات الجالية.

سفارتنا لدى جيبوتي ودول الاعتماد الأخرى: جاليتنا بخير وصحة

قالت سفارة دولة فلسطين لدى جيبوتي ودول الاعتماد الأخرى، إنها تتابع أوضاع الجالية وتتواصل معهم باستمرار للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم، وتقديم كل مساعدة يحتاجونها ويطلبونها وفقا لإمكانياتها.

وأفادت بأنها على تواصل مع أبناء الجالية الذين يقارب عددهم 15 مواطن يعملون غالبيتهم في الموانئ وشركات خاصة، وموجودين في البلد المضيف منذ سنوات طويلة، وهم جميعا بخير وصحة جيدة.

وفي الصومال يوجد ثلاث أطباء فلسطينيين، وهم وعائلاتهم بخير، وصحتهم جيدة ولا يوجد إصابات في صفوفهم، وقام السفير بتجديد جوازات سفرهم.

وأكدت السفارة وجود 7 أطباء فلسطينيين في جنوب السودان، يعلمون غالبيتهم مع منظمات دولية، يتواصلون دائما مع منظماتهم ومع سفيرنا من اجل تأمين عودتهم، وهم بخير ولا إصابات بينهم.

وأوضحت أنها تتواصل بشكل مستمر مع أبناء الجالية في اريتريا وعددهم 13 مواطنا، للاطمئنان على صحتهم والوقوف عند أوضاعهم المعيشية، ولم تسجل اية إصابة في صفوفهم، كذلك مع مواطنين فلسطينيين يتواجدان في بروندي، وحالتهم الصحية جيدة.

الإمارات: إصابتان جديدتان بالفيروس بين جاليتنا

أفادت سفارة دولة فلسطين لدى الامارات العربية المتحدة، بتسجيل إصابتين جديدتين بين أبناء جاليتنا بفيروس "كورونا" المستجد، ما يرفع عدد الإصابات في البلاد الى 23 إصابة، بينهم 5 حالات وفاة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة هي لمواطن في مدينة أبو ظبي، يتلقى العلاج والمتابعة الطبية في عيادة أحد المستشفيات، ويتم التنسيق معه من قبل الجهات الطبية المشرفة، لنقله الى مستشفى مختص بمصابي فيروس "كورونا"، حيث أن حالته مستقرة حتى الآن.

وأوضحت أن الإصابة الأخرى هي لسيدة فلسطينية زائرة، حيث أدخلت الى المستشفى قبل عدة أيام نتيجة ضيق في التنفس، وهي تخضع للعلاج والمتابعة، وتم نقل العدوى لها من ابنها المصاب، ولا زال بقية أفراد الأسرة بانتظار نتيجة عيناتهم.

السعودية: تسجيل وفاتين بفيروس "كورونا"

أفادت القنصلية العامة لدولة فلسطين في جدة، بتسجيل حالتي وفاة للمواطن توفيق محمد سالم الشاعر (51 عاما)، والمقيم بالمملكة العربية السعودية في المدينة المنورة، والمدرس زياد محمد نبهان عطوان (66 عاما) بسبب فيروس كورونا ما يرفع عدد الوفيات بين جاليتنا في المملكة إلى ثلاثة.

سفارتنا لدى باكستان تتابع أوضاع جاليتنا وطلبتنا

تواصل خلية الازمة في سفارة دولة فلسطين لدى باكستان، متابعتها لأوضاع الجالية والطلبة المدنيين والعسكريين، مؤكدة عدم تسجيل اية إصابة في صفوفهم حتى اللحظة، كما تقوم بالاطمئنان الدائم على أوضاعهم الصحية والمعيشية، بالتنسيق مع فعاليات الجالية والاتحاد العام لطلبة فلسطين.

وتتابع الخلية تقديم المعونات والمساعدات النقدية والغذائية للمحتاجين من الجالية والطلبة، خاصة في شهر رمضان المبارك.

تسجيل إصابة جديدة بين جاليتنا في النرويج

أكدت بعثة فلسطين لدى مملكة النرويج، تسجيل إصابة جديدة في صفوف الجالية في مدينة أوسلو، ما يرفع عدد الإصابات إلى 9 حتى اللحظة، مضيفة أنها تواصلت معه حيث يخضع للحجر المنزلي وحالته الصحية مستقرة، كما تتابع أوضاع بقية المصابين في مدينة بيرغن وتطمئن بأن حالتهم جميعاً مستقرة.

البعثة العامة لدى استراليا ونيوزيلندا والباسفيك تتابع أوضاع العالقين

تواصل البعثة العامة لفلسطين لدى استراليا ونيوزيلندا والباسفيك متابعة أوضاع الجالية والطلبة والعالقين للاطمئنان على صحتهم والوقوف عند احتياجاتهم المعيشية والطبية وفقاً لإمكانياتها.

وأفادت بوجود 5 اشخاص عالقين في استراليا يريدون جميعا العودة الى ارض الوطن، ما عدا حالة واحدة لامرأة أسترالية/ فلسطينية ترغب بالعودة الى تشيلي حيث تقيم مع ابنتها وزوج ابنتها.

وتقوم البعثة بالتواصل الدائم معهم وساعدتهم في تجديد تأشيراتهم من خلال وزارة الداخلية الأسترالية، وتبحث البعثة عن أقصر الطرق لإجلائهم سواء عن طريق الأردن او مصر او مطار اللد، كما تتابع أوضاع 3 اشخاص عالقين في نيوزيلاندا، وتسعى لتأمين عودتهم بشتى السبل.

جاليتنا وطلبتنا في اليابان وكوريا الجنوبية بخير

طمأنت البعثة العامة لفلسطين لدى اليابان شعبنا على صحة وسلامة وأوضاع الجالية والطلبة، وأنه لا توجد اية إصابة في صفوفهم سواء في اليابان او كوريا الجنوبية.

وأشارت إلى أنها قامت بتقديم المساعدة لمن يحتاجها منهم من خلال إرسال طرود طارئة شملت 75 حالة ما بين كبار وأطفال واسر وطلاب.

سفارتنا لدى ماليزيا تقدم مساعدات عاجلة للمحتاجين

أكدت سفارة دولة فلسطين لدى ماليزيا، أنها تتابع قضايا أبناء الجالية والطلبة واللاجئين والعالقين في كافة دول الاعتماد، سواء في ماليزيا، او جمهورية المالديف، او مملكة تايلند، او سلطنة بروناي دار السلام، وذلك عبر البريد الالكتروني المعلن، وأرقام الطوارئ التي تستقبل جميع الطلبات والاستفسارات والاحتياجات من أبناء الجالية.

وتقوم خلية الازمة في السفارة بتقديم الخدمات القنصلية لهم، وتستمر في توزيع المساعدات العينية والنقدية على المحتاجين من أبناء الجالية والطلبة.

وتواصل السفارة الاتصال مع المسؤولين عن إدارة السجون ومراكز الهجرة، للاطمئنان على المواطنين المعتقلين ولتأمين جميع مستلزماتهم المعيشية والصحية، وتتصل مع ذويهم من اجل طمأنتهم عن أوضاع وصحة أبنائهم.

فيتنام: لا إصابات بالفيروس بين أبناء جاليتنا

أفادت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية فيتنام، بأنه لم يتم تسجيل اية إصابة في صفوف جاليتنا وطلبتنا في البلاء، وأنها على تواصل دائم مع كافة أبناء الجالية في مختلف المدن والمحافظات الفيتنامية، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي للاطمئنان على وضعهم الصحي، والوقوف عند احتياجاتهم المعيشية والعلاجية، وتقدم في ذلك اية مساعدة قد يطلبونها وفقاً لإمكانياتها.

سفارتنا لدى تشيلي تطمئن على صحة جاليتنا وسلامتهم

تتابع سفارة دولة فلسطين لدى تشيلي باستمرار أوضاع الجالية للاطمئنان على صحتها وسلامتها، وتؤكد عدم تسجيل اية إصابة جديدة في صفوفها، وتعافي الإصابة الوحيدة التي سجلت في السابق.

كما تتابع السفارة النشاطات والفعاليات المستمرة التي تقوم بها الجالية ومؤسساتها العريقة، سواء من ناحية استمرار التضامن والتكافل الاجتماعي في صفوفها، او أنشطتها المتواصلة فيما يتعلق بتقديم التبرعات لأبناء شعبنا في الوطن عامةً، ولمدن وبلدات وقرى أبناء الجالية نفسها.

فنزويلا: سفارتنا تتابع أوضاع الطلبة الخريجين للعام الجاري

طمأنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية فنزويلا البوليفارية، أن ابناء الجالية والطلبة بخير وصحة جيدة، وانه لم يتم تسجيل اية اصابة في صفوفهم.

وتواصل السفارة الوقوف عند احتياجاتهم المعيشية والطبية وتقدم اية مساعدة مطلوبة، خاصة ما يتعلق بالطرود الغذائية ومواد التعقيم في جميع محافظات ومناطق فنزويلا.

وقالت: إنها تتابع كافة المواضيع والاحتياجات المتعلقة بالطلبة الخريجين للعام الجاري وعددهم 11 طالبا من دفعة العام 2013/2014 الممنوحين من قبل حكومة فنزويلا، وجميعهم استكملوا شروط التخرج وهم بانتظار استلام جميع اوراقهم، ويرغبون بالعودة الى ارض الوطن.