توقعات بإرتفاع عدد العمال المتوجهين للعمل في اسرائيل الى 90 ألف

رام الله / سما /

اعلن الامين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد ان عدد العمال اللذين سيتوجهون الى مراكز عملهم داخل الخط الاخضر غدا وبعد غد يقدر ما بين 30الى 40الف قد يرتفع خلال الايام المقبلة الى 90 الفا في حال التزام سلطات الاحتلال بتعهداتها الصحية التي اقرت بها .

وقال سعد في تصريحات له اليوم السبت، انه تم الاتفاق وعبر االشؤون المدنية مع سلطات الاحتلال على توفير وسائل الصحة والوقاية للعمال من معقمات وكمامات في اماكن عملهم اضافة لاماكن مبيت لائقة.

واضاف سعد انه سيتم فحص التزام سلطات الاحتلال بتلك التعهدات فور وصول العمال غدا داعيا العمال الى الدخول من المعابر المقررة لهم والتي تم تحديدها مسبقا فضلا عن الالتزام بكل الشروط الصحية بتجنب المخالطة لاسيما بالعمال الاجانب ووضع كمامات وارتداء وقفازات اثناء العمل.

وأكد الامين العام لإتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد ان عودة العمال الى منازلهم في عيد الفطر سيكون في ظل ترتيبات واجراءات وضعتها وزارة الصحة والطب الوقائي للحفاظ على سلامتهم قبل وصولهم الى منازلهم وعائلاتهم.