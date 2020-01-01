"الوقائي" والشرطة يكشفان ملابسات سرقة كنيسة بنابلس

رام الله /سما/

افاد بيان لادارة العلاقات العامة والاعلام في جهاز الامن الوقائي أن الجهاز في محافظة نابلس وبالتعاون مع الشرطة كشف اليوم تفاصيل سرقة كنيسة بئر يعقوب شرقي نابلس وتم القاء القبض على 3 مشتبه بهم بسرقتها.

وتابع البيان أن غرفة العمليات في الجهازين تلقتا بلاغا قبل أيام عن سرقة كنيسة بئر يعقوب شرقي مدينة نابلس وعلى الفور تحرك فريقا تحقيق من الامن الوقائي والشرطة للمكان وباشرا الإجراءات الفنية،

وأضاف أن الجهازين القيا القبض على المشتبه بهم وضبط بحوزتهم المسروقات وهي تماثيل واجراس وحجارة ومعادن يشتبه انها اثرية ومقتنيات معدنية أخرى يشتبه انها مطلية بالذهب والفضة تخص الكنيسة.

وتم احالة المشتبه بهم للنيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب حسب الأصول.