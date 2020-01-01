"الصحة": نتائج 300 عينة من مواطنين بيت لقيا برام الله ستظهر اليوم

رام الله / سما /

قال مسؤول الطب الوقائي في وزارة الصحة علي عبد ربه، صباح اليوم السبت، إنه تم سحب 300 عينة من مواطنين في بيت لقيا برام الله من قبل فريق طبي، مؤكداً أن نتائجها ستظهر اليوم.

وأوضح عبد ربه، في تصريحات إذاعية، أن الإصابات الثمانية التي سجلت بالأمس في بيت لقيا من عائلة واحدة من بينهم طفلة نقلت إليها العدوى من والدها الذي عاوده المرض من جديد.

وأشار إلى أن الإصابة الجديدة في خربثا المصباح هي لابن نقلت إليه العدوى من والده المتواجد حاليا في مركز الحجر برام الله.

ولفت إلى أنه تم متابعة المخالطين لهم وأخذ العينات منهم، داعياً المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالحجر المنزلي للمشتبة بإصابتهم بفيروس "كورونا".