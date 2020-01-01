عريقات: تقرير الجنائية الدولية يفتح الطريق لاتخاذ قرار بالتحقيق بجرائم الاحتلال

رام الله / سما /

قال رئيس اللجنة الوطنية للمتابعة مع المحكمة الجنائية، امين سر تنفيذية المنظمة صائب عريقات إن تقرير المدعية العام للجنائية الدولية بشأن ولايتها على الارض الفلسطينية يفتح الطريق امام الدائرة التمهيدية والقضاة لاتخاذ قرار بالتحقيق في جرائم الاحتلال بحق ابناء شعبنا.

وأضاف عريقات في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" اليوم السبت، أن القرار غاية في الاهمية وهو نتاج جهود جبارة الدبلوماسية الفلسطينية بتوجيه من الرئيس محمود عباس على كل الاصعدة ولا بد من المتابعة الدقيقة لهذه الاسئلة للوصول الى مرحلة فتح تحقيق قضائي في جرائم الاحتلال.

وأوضح أن الخطوة القادمة هي انتظار الدائرة التمهيدية لإصدار قرار التحقيق ومتابعة العمل وتوفير كل ما تطلبه المحكمة، مشيراً الى ان فلسطين لديها الجاهزية القانونية والسياسية والمعلوماتية لذلك ولن تفرط بحق اي فلسطيني تم المس به او بحقوقه المشرعة.